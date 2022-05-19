今天在西區決賽場上勇士以112：87大破獨行俠，此戰獨行俠頭號得分手東契奇(Luka Doncic)表現低迷，雖然拿下20分但命中率僅33.3%，且發生7次失誤，而勇士威金斯(Andrew Wiggins)堪稱大功臣，他在防守端限制了東契奇的發揮，同時自己也砍下全隊次高的19分，對此勇士教練科爾(Steve Kerr)和獨行俠教練奇德(Jason Kidd)都對他讚譽有佳。

It's been a nice defensive night from Andrew Wiggins. Here's a two-possession sequence during that third quarter run.



1. Spin/recovery to alter a Luka Doncic layup before he can score over Jordan Poole.



2. Picks Doncic up full court, drapes him into the lane, gets a tip steal pic.twitter.com/Jl63U4HQGb — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 19, 2022

獨行俠在季後賽連過兩關闖進西區決賽，並在次輪第七戰淘汰強敵太陽，頭號王牌東契奇的表現功不可沒，想當然勇士會全力阻止他再次爆發，這場比賽他們也成功達成目標，東契奇全場20分7籃板4助攻表現不若以往，這是他季後賽出手次數和得分最低的一場，並且造成7次失誤，外線也僅10中3，全場正負值-30。

Andrew Wiggins at half:



15 PTS

2 REB

6-9 FG

3-5 3P



All while guarding Luka. pic.twitter.com/290c5EMNau — StatMuse (@statmuse) May 19, 2022

勇士派出威金斯看守他起到效果，威金斯先在上半場努力「達標」砍下全隊最高的15分，下半場則在進攻端「打卡下班」專心防守東契奇，讓對方在下半場6投僅中1得到2分，同時球隊在第三節打出34：24徹底拉開比數，末節也以24：18控制住局勢，克雷湯普生(Klay Thompson)與威金斯交換身分在下半場開啟得分模式，沒有給獨行俠喘息空間。

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐰 & 𝐉𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧 @22wiggins :

19 PTS, 5 REB, 3 AST, +28 (team high)



Jordan Poole en sortie de banc :

19 PTS, 2 REB, 3 AST, 8-12 FG#DubNation pic.twitter.com/srJi61IeGQ — NBA France (@NBAFRANCE) May 19, 2022

對威金斯表現隊友和教練都豎起大拇指，柯瑞(Stephen Curry)說道：「今晚是屬於他的時刻，他從頭到尾表現都很棒。」科爾則說：「東契奇是聯盟中很難守的人，我們要求威金斯盡可能對他施壓，他在防守端做得很棒，他是球隊防守體系非常重要一部份。」今天威金斯拿下19分5籃板3助攻1抄截1火鍋，投籃命中率47.1%、外線8中3，場上正負值+28。