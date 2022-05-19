國民黨台北市議員鍾小平及議員參選人林杏兒指控，雙北確診火化人數與指揮中心公布的染疫死亡人數兜不攏，質疑衛福部長陳時中為了選舉而蓋牌，對此，民進黨立委莊競程今（19日）痛批，「防疫前線很辛苦，政客少來蹭熱度！」

莊競程今（19日）透過臉書表示，北市殯葬管理處明白解釋，確診火化死者認定是死亡證明書提到確診或PCR陽性都算入，且有從寬認定，如果民眾因為車禍等原因過世，生前確診，也會列為確診死亡火化數。以這個的例子來講，一般人都知道車禍才是死因，而不是確診。

莊競程說，這麼簡單的道理，不知道為何鍾小平議員搞不懂，非要出來高調指控再被打臉？難道，他是想暗示地方公務員、首長都在做假？都在蓋牌欺騙市民？

莊競程表示，從前年到現在，這種無證據的指控聽到大家的耳朵都長繭了，被打臉也是剛好而已！相信接下來還是會有人為了年底的選舉，繼續出來編故事胡扯，只為了博取聲量與媒體版面。要奉勸這些政治人物，前線已經很辛苦了，請不要再繼續打擊防疫團隊的士氣，這樣作秀不會讓你得到比較多選票啦。