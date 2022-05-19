近日因梅雨季台北市連日下雨，北市第一果菜中繼批發市場內，因漏水內部就像下小雨，銷售貨品就擺在地面積水上，台北市議員徐立信收到攤商陳情，書面要求北市府改善，並且到場與攤商溝通，盤點損失後賠償給攤商。

徐立信表示，攤商在搬入第一果菜中繼批發市場前，就發現有漏水狀況，自己在2021年底時，就曾質詢北市府，要求立刻改善，但到了2022年農曆年後，攤商搬入後，發現漏水仍然持續，同年3月底時再提出質詢。

徐立信強調，質詢中提到，北市府應該徹查工城市否偷工減料，並且追究漏水缺失，當時北市府回覆，將督導統包商家設紗網阻隔，兼顧通風與攔雨功能，但3月到現在5月，第一果菜中繼批發市場漏水問題仍然存在。

北市府市場處副處長高群荐表示，在第一果菜中繼批發市場點交前，就有去現場巡視，當時已發現類似問題，要求施工單位改善，2022年3月因大雨導致漏水與潑雨問題，立即就展開處理，4月份持續優化，之後就沒有接獲漏水通報。

高群荐說明，5月因曾應發生地震，導致縫隙的填縫材發生撕裂，加上梅雨季，讓雨水能夠順著細縫到市場內，19日會全場展開為整修，20日也會協同青果公會理事長，一同到現場檢視，與說明改善狀況與原因。