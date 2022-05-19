全球電動車一哥特斯拉被標準普爾道瓊指數公司從標普500 ESG（環境、社會和公司治理）指數中剔除，原因是對種族歧視、工作環境以及與特斯拉相關的自駕傷亡感到憂心。對此，向來有話直說的特斯拉創辦人馬斯克砲轟ESG是個騙局，美國能源巨頭埃克森美孚被列入標普500 ESG前10名，而特斯拉沒有上榜，標普道瓊指數公司真是可恥。

路透報導，標準普爾道瓊指數公司周三（18日）宣布，將特斯拉、達美航空、雪佛龍、嬌生、臉書母公司Meta、巴菲特投資旗下波克夏海瑟威等踢出標準普爾500ESG指數（S&P 500 ESG Index）。而蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、NVIDIA、P&G、艾克森美孚、摩根大通等再次納入。

標普道瓊指數公司北美 ESG 指數主管 Margaret Dorn表示，過去一年，特斯拉在環境、社會和治理標準方面的得分維持「相當穩定」，但與不斷改善的全球同業相比，它的排名有所下滑。原因在於特斯拉佛里蒙特工廠爆出工作環境惡劣與種族歧視，對自動駕駛有關傷亡調查的處理，以及未公布低碳策略和商業行為準則相關資訊，這些都不利於特斯拉。

Dorn指出，特斯拉的產品雖有助減少碳排，但從更廣泛的ESG角度來看，已經落後於同業。

對此，馬斯克發推文反擊，美國能源巨頭埃克森美孚竟被標普500列為ESG前10名，而特斯拉沒有上榜！他砲轟，ESG就是一個騙局，它已被虛偽的正義人士當成武器。標普道瓊指數公司真可恥，標普評級已經喪失誠信。

近來，馬斯克多次公開指責ESG評級。早在4月初，馬斯克就直言，「企業ESG評級是魔鬼的化身」，並表示ESG的投資原則如果不加以修正，就應該刪除。

特斯拉18日股價重挫6.8%（或51.80美元），收在709.81美元，創下去年8月來新低，7字頭大關岌岌可危。