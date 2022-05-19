自疫情爆發以來，除了關注確診數、致死率和中重症率之外，學者也關注新冠肺炎的後遺症－長新冠（long-COVID）帶來的影響。非營利組織 FAIR Health研究指出，患有後遺症的患者有約76%在得到新冠時是輕症，但在幾個月後他們被診斷出長新冠的症狀，包括呼吸問題、咳嗽、疲勞和高血壓。

《紐約時報》報導，FAIR Health這份研究根據美國最大私人健康保險索賠資料庫的資料，對2021年10月1日至2022年1月期間，將近7萬8000名患者資料進行分析，發現有75.8%的長新冠患者此前並未因染疫而住院；他們在染疫後的症狀大多十分輕微，甚至有部分人根本沒有出現任何症狀，卻在病情痊癒後遲遲難以擺脫後遺症。

目前研究人員將繼續追蹤患者，想了解這些後遺症會持續多久，並持續釐清一些問題，比如患者前的健康狀況、何時接種疫苗等，以確定是否有特定條件會讓人們面臨後遺症。

這項研究還表明，長新冠可能對正值壯年的人產生驚人影響。近35%的患者年齡在36至50歲之間， 17% 的患者年齡在23至35歲之間。兒童也被診斷新冠疫情後遺症－近 4% 的患者年齡在 12 歲或以下，而近 7% 的患者年齡在 13 至 22 歲之間。他們常見的症狀為呼吸困難、咳嗽和疲勞，但也有少數患者表示，他們有心跳異常、睡眠障礙等問題。

該研究報告還稱，女性得到新冠的死亡率比男性要低，但女性卻比男性更容易得到新冠，女性病例約60%左右。

賓州大學教授帕迪·森托戈(Paddy Ssentongo)說，有鑑於新冠疫情可能會持續很長一段時間，他認為之後醫生詢問病人病史時也會詢問是否有得過長新冠，就像醫生問其他以前的醫療問題一樣，長新冠之後可成為未來最常見的病症之一。