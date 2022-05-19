美股道瓊暴跌逾1,100點，台股今（19）日開盤後也一度狂瀉達400點，終場跌幅收歛，下跌276.5點，反觀營建股上市建商「EPS獲利王」華固，大盤皆綠我獨紅，儘管台股表現氣若游絲，但華固不跌反大漲，受惠除息行情發威所賜，今日開平走高，上漲0.96％至94.4元，衝上自2021/11/16以來的6個月最高點，躍居為盤面焦點。

華固去年多筆住宅和商辦大案密集完工交屋，使得全年稅後淨利29.2億元，年增5％，EPS達10.56元，改寫歷年次高紀錄，更創下第九度大賺一個股本的空前紀錄。

華固董事會決議配息7.5元，並訂於6月22日除息，預計7月15日發放現金股利。

今天華固在大盤一片殺聲中，逆勢開出大紅盤！以94.4元作收，且連續三個交易日開出紅盤，創下自去年11/16以來的6個月新高價。

法人依華固今年手中新案的完工進度觀察，今年營收成績，有可能會再度超越2021年，高獲利表現，可望延續佳績。