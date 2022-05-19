苗栗縣今天19日新增新冠肺炎本土確診1513人，衛生局提醒，確診個案目前必須填寫「自主回報疫調系統」，但有3成沒有成功回傳，呼籲民眾務必填寫正確資料。

衛生局指出，今天確診案其中男性701位、女性812位，年齡分布1歲以下至100 歲，有關疫情調查及接觸者居家隔離匡列，張蕊仙局長表示，現行制度確診者必須到中央「確診個案自主回報疫調系統」如實填報個人及同住家人接觸者的資料，系統才會把資料分別匯入「法定傳染病系統」及接觸者健康追蹤管理系統(Trace)，自動觸發「確診者居隔單」及「接觸者居隔單」傳送給民眾，不過只要資料輸入不完整，就無法自動觸發，因此約有三成左右沒有觸發成功，民眾收不到。

請民眾醫院留的資料一定要正確，不正確就無法派案，讓疫調和醫療分流空轉，電子隔離治療通知單也無法簡訊發送，所以一定要填正確的手機號碼。

衛生局提醒，「自主回報疫調系統」確診民眾送出資料後，如果有填報錯誤僅能修改1次，部分民眾發現漏填或填錯，便要求衛生所協助修改或追加新增同住家人為接觸者，針對同住家人之認定請民眾秉持誠實原則，倘事後衛生單位查證有不實之事實將依法處辦，呼籲民眾勿以身試法。

有關近日確診者、同住密切接觸者急求指定處所隔離書或居家隔離通知書，疾管署各區管理中心及衛生局所皆已全數人力投入防疫工作，儘管不分日夜加派人力全力處理，但補開單處理作業流程，程序繁瑣需耗費時間冗長，限制了服務量能，也延長民眾等候時間，部分民眾焦慮不耐久候情緒失控，無法接受第一線服務人員解釋說明，當場大聲斥責發洩情緒，服務人員都能理解，但是請民眾耐心等候與諒解。