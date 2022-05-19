冬鄉小廚遼寧酸菜白肉鍋。（冬鄉小廚提供）

想吃冬鄉小廚可得先預約，服務人員將採桌邊服務。（冬鄉小廚提供）

台灣人愛吃火鍋，火鍋選擇琳瑯滿目，高雄市政府去年底也舉辦名為「大港吃鍋」的全民火鍋運動，除網路票選高雄必吃鍋物，還邀集美食家親臨評鑑，就餐點風味、食材品質、醬料特色與在地風情等項目選出整體表現最佳的「大港鍋王」。創於1999年的冬鄉小廚以東北酸菜鍋專家之姿技壓群雄，榮獲共鍋組冠軍，表現更勝五星飯店。疫情持續升溫，業者推出「經典賞味外帶組」，一組1999元，內容含主廚私房紅酒醉雞、正宗東北酸白菜鍋鍋底、台灣帶皮五花豬、自製綜合丸與綜合餃類。

鍋王光環背後，藏著主廚老闆白宇皓的人生曲折，自小唸體育班的他立志當羽球國手，但一場車禍讓他膝蓋嚴重受傷、國手夢斷。當時經營冬鄉小廚的父親將白宇皓帶在身邊就近照顧，眼見父親工作辛苦，讓他想康復後留下來幫忙卻遭反對，「我爸覺得做吃的生意太辛苦，想讓我知難而退，所以一開始就叫我去做綑蹄膀、搬石頭醃白菜等粗重活。」

但白宇皓不怕苦，花了3年時間掌握家傳白菜酸的醃製要訣，連醬鴨、醬肘子等功夫菜也完全上手。最後父親終於肯定他的決心，安然交棒退休。2012年，冬鄉小廚從中華路遷移到西藏街現址，餐廳環境大幅改善。

冬鄉小廚酸白菜做法承自遼寧省遼陽縣長大的白家奶奶，足重4斤的山東大白菜，經風乾、汆燙、泡冷水等步驟，放入缸中加鹽、老滷汁以重石壓漬發酵而成，酸韻天然、溫和香醇。為求市場區隔，白宇皓又在菜單中新增家族獨特的火鍋吃法，定名「遼寧鍋」。他說：「奶奶故鄉靠海，小時候我們家吃酸菜白肉火鍋總會加入螃蟹、干貝、蝦米、紫菜等海味增鮮。」即便高成本反映在售價上，鮮醇酸香的風味依舊成為行家首選。

2021年新冠肺炎疫情讓許多餐飲業者面臨危機，白宇皓也不例外，開幕未久的冬鄉小廚草衙店因賣場關閉而黯然歇業，儘管慘賠數百萬元他仍力圖振作，退回西藏路本店一邊與妻子開發團購商品爭取現金收入，一邊為解封重新開業做整備。幾經思考，白宇皓決定將餐廳改為全預約制，「我撤掉一樓座位區、二樓只留四張桌子，每個餐期最多只接15位客人，讓同仁有更多餘裕款待賓客。」

2021年11月冬鄉小廚終於重啟營業，趕搭上高雄市府「大港吃鍋」的徵選列車，一路相挺的熟客都明白其能掄元奪魁並非幸運，而是主廚老闆白宇皓沈浸酸菜火鍋20年、不斷自我挑戰的成果。冬鄉小廚地址：高雄市鼓山區西藏街177號 (07)521-0363 週二休採預約制，用餐請提前預訂：第一輪 11：00～12：50、第二輪 13：00～14：50、第三輪 17：30～19：20、第四輪 19：30～21：20。冷凍宅配建議3至5日前預定，運費250元限台灣本島。