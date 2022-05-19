本土疫情持續延燒，屏東19日新增2142例確診，縣府將於25日起針對5至11歲兒童施打BNT疫苗，6月6日起則安排國、高中打BNT追加劑，另將於21日在屏東火車站開設疫苗施打站，500劑莫德納隨到隨打，65歲以上長輩可領500元禮券。

屏縣府指出，全屏165校國小19日已發放接種須知及評估意願書給家長，家長有7天考慮期，將於25日起安排至各校施打；國中及高中第三劑BNT追加劑，則將於24日發放意願書，自6月6日起安排至各校施打，籲請家長及學校詳閱疫苗接種禁忌與相關注意事項，關心注意學童接種後可能發生的反應。

縣府提醒，若未及於校園集中施打疫苗的學生，5至11歲兒童可至縣內兒童疫苗門診施打；12至17歲青少年可至合約醫療院所或衛生所施打，家長可帶孩童就近前往。

此外，縣府為提升疫苗覆蓋率，將於21日上午8點半至11點半在屏東火車站加開500劑莫德納疫苗隨到隨打，兒童年滿六歲以上即可施打，65歲以上長輩5月底前施打疫苗，不論1、2、3、4劑，都可以領500元禮券。

衛生局統計至19日，屏東居家隔離現管人數3810人，今日解隔2425人；居家照護累計10929人，解除6422人，現管4507人。全縣部分班級暫停實體課程校數有103校257班。