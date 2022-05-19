台股三大LED股富采(3714)、億光(2393)、惠特(6706)今年不約而同看好疫後需求趨勢，齊心具擴產力道並利於未來營運成長動能，三檔個股不畏外資前一日轉賣超，周四強勁逆勢翻紅上漲，5日線聯手失而復得，富采、惠特收在當日最高，分別收漲3.24%報63.8元、收漲1.30%報156元，億光也收漲0.88%報45.6元。

研調機構集邦(TrendForce)表示，隨著蘋果(APPLE)、三星(Samsung)一線品牌廠採用MiniLED後，將帶動今年其他品牌導入Mini LED意願，電視品牌廠商與筆電大廠將在今年加入行列，在各大品牌持續擴大布局推動下，預估今年Mini LED背光顯示器整體出貨量將達到1760萬台，年增達83%。

短期內Mini LED可望逐步提高滲透率；展望中長期，蘋果、三星兩大品牌中長期Mini LED與QD OLED在產品定位間的矛盾關係，將會是影響Mini LED產品發展的關鍵。

億光第一季雖為傳統淡季，且不可見光產品供需趨於寬鬆，仍創雙率雙升、獲利亮眼成績，第二季仍是LED產業相對淡季，且億光大陸廠也受封城影響，第二季營運仍居相對低檔。不過法人仍看好全年不可見光產業的前景，缺料狀況逐漸緩解，加上公司可望持續受惠轉單效應，以及工控、醫療等高階不可見光持續開發。

億光去年及今年資本支出都提升到10億元，大動作擴充車載背光產能。車載背光除原本供貨美系車廠，去年通過歐系車廠認證，公司看好未來市況。法人預估，億光2022年營收增幅挑戰仍可達5%以內，每股盈餘有機會4元以上。

惠特首季毛利率下滑，不過業內外有力，獲利3.80億元，季增18.70%、年增1.2倍，單季基本每股盈餘升至5.18元，單季營收、獲利雙雙改寫歷史新高紀錄。目前公司訂單能見度仍高，只是交貨時程也拉長，疫後拉貨樂觀，展望第二季，LED端看大陸疫情況狀，代工續揚，雷射及化合物持穩、未來成長可期。法人預估，今年度營收可以呈現雙位數成長，毛利率第二季恐略降，但下半年新產品加持，毛利率回穩。

萬眾矚目的mini LED動能如何？惠特說明，需求目前有所延誤，但疫後看好需求會有擴大趨勢，此為成熟的產品，未來仍看好，加上現階段在手訂單有一定的量，至於轉化成營收要看疫情、終端市場、市況狀況，未來跟著終端繁榮而繁榮。

富采Mini LED需求第一季穩健，出貨季持平，占富采營收三成，預估第二季跟第一季差不多。富采第二季毛利率因產能利用率下滑而有所下降，主要是因大陸封控等短期逆風，但車用等高毛利率產品仍有信心的，需求也是樂觀的，目前擴產計畫也會如期進行。

富采對Micro LED資本支出跟中長期布局，公司提到，資本支出原本沒這麼快，但供應鏈交期延後，所以提前到今年啟動，短期Micro LED有產能配置，但都是先期投入；中期就是明後年明顯量產，有產能配置，目前廠房可為生產基地之一，不能滿足長期3年以上的需求；長期來論，公司提到竹南有一塊地，但建廠時程不明確，目標是3年開始量產。富采子公司晶成半導體也提到，Micro LED趨勢很明確，下單量逐步拉升，2023年中會有明確量產。