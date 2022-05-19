奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（19）日宣布，將在5月24日「COMPUTEX 2022台北國際電腦展」，展出奇景超低功耗智慧感測解決方案和3D感測終端產品方案。

奇景超低功耗智慧感測解決方案，提供AI視覺情境感知功能，搭載於可穿戴裝置、數位城市、智慧建築和智慧家居等邊緣智慧運算應用；奇景3D感測終端產品方案，則提供強大的即時3D資訊偵測，應用於醫療照護、智慧物流、人臉識別及元宇宙領域等相關產品領域。

奇景推出多款超低功耗智慧感測解決方案，如智慧抄表系統、全景式視訊會議系統、智慧全景雲台和奇景最新推出的隨插即用Intelli-Sensing模組，使用奇景專有AI處理器和全時（Always-On）影像感測器，且提供多種可程式化燒錄之機器學習軟體模型，針對邊緣裝置應用提供多種AI視覺情境感知功能，如數字辨識、移動偵測、人形判別、人流計數、人臉偵測與辨識等。

奇景超低功耗智慧感測解決方案，輕薄短小的設計，能在系統中超低功耗執行AI運算，特別適合電池推動邊緣裝置。運算後再將僅數個位元大小的辨識結果（metadata），傳送到雲端設備進行終端處理，避免進行原始影像資料傳送，藉此可保有隱私，並大幅降低資料傳輸延遲及功耗，進而提升使用者體驗。

隨著全球微型化機器學習（tiny machine learning）應用日漸蓬勃發展，面對計算能力、記憶體和電力供應方面的巨大限制，奇景超低功耗智慧感測產品解決方案，可滿足邊緣AI系統的低功耗需求，並支援高幀率影像輸入和快速喚醒，達到即時影像捕獲，完美貼合物聯網終端智慧裝置需求。

奇景3D感測終端產品方案將展示多款客戶產品應用，以及在元宇宙大量採用的人機介面感測技術，如3D手勢控制和3D眼球追?技術，採用奇景自主開發的SLiM-SH430新一代3D感測方案，搭載設計開發的3D深度解碼HV-II晶片，及奇景專有設計與生產的繞射光學組件，可在室內外高低光的環境中，提供超高清析度、精確度表現的實時快速達每秒210幀（fps）的深度感測和3D點雲圖生成。奇景SLiM-SH430 3D感測方案，已獲多家領先客戶採用，並快速進入量產。