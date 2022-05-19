台泰司法聯手出擊，調查局與泰國執法機關合作，19日傍晚自泰國曼谷將涉嫌成立美國氪能集團香港子公司「裕勢投資有限公司」，以投資挖礦機吸金2億，並擔任台灣區最上線遭通緝的男子張維智緝捕到案，預計在晚上6點解送返台，隨即交由台北地檢署歸案。

調查局指出，張男涉嫌自2014年5月至12月遭香港警方查辦停止交易為止，與港人鄧錦芳、林飛宏等人對外宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，招攬民眾投資氪能集團及「MYCOIN」網站之虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)交易平台，吸金超過2億元。調查局台北市調查處獲報後，將張男等人依違反《銀行法》移送北檢偵辦，但張男早一步於2015年4月間潛逃出境，北檢於是在2019年12月26日對發布通緝。

在台灣駐泰代表處、調查局駐泰國法務秘書、移民署駐泰國移民秘書通力追查張男動向，透過與泰國皇家警察總署情資分享，最後終於將張員逮捕到案，並迅速進行張男遣返作業。