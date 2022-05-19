富邦產險近期因拒絕保戶重複加保引發爭議，不少民眾批評「雨天收傘」，外界更批評金管會軟弱護短、大股東北市府作壁上觀。身為富邦金控最大股東的北市府，今由副市長黃珊珊代為表態，她強調市府會跟保戶站在一起，申訴案到消保官這邊都會朝專案辦理，也強調合約簽訂就要履約，這無庸置疑。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊下午赴中正紀念堂車來速視察，對於富邦產險引發民眾反彈聲量，黃珊珊表示，這幾天市府已請法人代表董事去和公司調相關資料，由於北市府是富邦金控的董事，富邦產險則是子公司，因此會請相關獨立董事對案件進行了解，也會把相關資料調過來，查看一下股東應怎麼表達立場。

「台北市政府會跟保戶站在一起！」黃珊珊強調，保戶的申訴案件到消保官這邊，將會全數進行專案處理，也會和中央評議中心合作保障保戶權益，市府認為只要簽訂合約就要履約，這點無庸質疑。她也向中央喊話，金管會應對相關爭議做出更明確的解釋，如此一來，地方政府在執行上也比較好處理。