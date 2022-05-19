1名26歲馮姓男子，月前在苗栗縣獅潭鄉義民廟閒逛，見到1部小貨車車門未鎖，乘無人注意時打開車門竊走車內500元現金，轄區大湖警分局獅潭分駐所員警獲報追查，鎖定馮嫌涉案，並發現他將贓款全部存進悠遊卡內，企圖以此來滅證，經比對無誤後依法送辦。

大湖警分局獅潭分駐所警方，月前接獲民眾報案稱財物被偷，警方獲報趕抵現場發現，被害人停放於獅潭鄉義民廟前路旁的小貨車內財物被竊，警方經調閱相關監視器畫面，發現為1名26歲馮姓男子，在閒晃經過獅潭義民廟前，發現小貨車車門未上鎖，竟乘四下無人，開啟車門侵入車內竊取現金500元，得手後，將所竊取現金存入自己的悠遊卡內，藉以滅證，經警方過濾監視器畫面及分析比對悠遊卡資料後，將馮某依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

大湖警分局偵查隊長劉佳昇提醒民眾，車內財物易成為竊嫌覬覦目標，民眾離開車後，務必將車鑰匙拔下並上鎖，車窗應隨時關好，勿讓宵小有犯案機會，竊案自然會降低，現今監視系統遍布各地，民眾切勿抱持抱持僥倖心態犯法，另外民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線或與就近派出所聯繫。