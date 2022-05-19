晶心科(6533)今日宣布，攜手印度Excelmax Technologies，在印度代理、推廣和支援晶心全系列RISC-V產品，盼藉此搶搭此波印度高度成長商機。

晶心科董事長兼執行長林志明表示，印度本土SoC設計公司快速的增長帶動對處理器IP快速增長的需求，我們覺得現在是進入印度市場提供全線產品和完整技術支援的最佳時刻，這是我們選擇Excelmax成為合作夥伴的原因。Excelmax熟悉並與印度的許多技術領導廠商合作多年，這可使我們的合作關係更加有力。我們很高興與Excelmax合作，以擴大晶心RISC-V處理器在印度的知名度和市占率。

印度是世界第六大經濟體，過去數年之中，正見證電子製造服務的顯著增長。由於在矽谷，印度工程師數量龐大且不斷增長，頂尖跨國高科技公司與印度之間的聯繫越來越緊密。有利的政府新政策為本土SoC設計公司和國際晶片製造商提供了更多獎勵措施，以發展和追求印度本地及國際市場的半導體設計和製造。印度還計劃設立國內晶片設計公司，並投資發展高科技聚落。對先進晶片的強勁需求正加速本土SoC設計公司的成長，預計該市場的複合年增長率(CAGR)將接近10%。

Excelmax總部位於邦加羅爾(Bangalore)，由超大型積體電路(VLSI)和嵌入式領域的業界專家創立，是一家專注於提供ASIC/FPGA和嵌入式設計領域的產品工程服務公司。 Excelmax在印度具有強大並持續擴展的影響力，目標是成為專注半導體行業的一流解決方案提供商，其廣泛客戶群涵蓋產業中所有垂直領域，數量亦呈指數型增長。Excelmax 領導團隊成員均具有二十多年嵌入式系統軟硬體/軟體設計及驗證的經歷。