總統蔡英文強調只要做好個人防疫，就能面對疫情難關，民眾不需要過度緊張。(李京昇攝)

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖將在20日清晨起駕進香，總統蔡英文19日下午前往拱天宮參拜，她呼籲國民打滿3劑疫苗，面對疫情民眾只要做好個人防疫，不用太緊張。

蔡英文在內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌等人陪同下，到拱天宮參拜，不少支持者到場夾道歡迎。

蔡英文也在參香後致詞，她說，白沙屯媽祖進香是台灣宗教盛事，許多民眾還特別請假當跟隨媽祖進香，參與的民眾彼此雖然都不認識，但互相幫忙，展現出信徒對媽祖信仰的虔誠與堅定，以台灣人的團結。

蔡英文表示，最近國內疫情升溫，確診者愈來愈多，希望民眾可以共體時艱，要互相照顧、關心，而這次疫情確診者都是輕症或沒有症狀，只要妥善照顧就能慢慢好起來。

蔡指出，從全世界防疫經驗來看，確診數都是逐漸提高後慢慢趨緩，現在是台灣經歷高峰時刻，只要嚴守防疫就能一起面對困難，民眾不用過度緊張跟恐慌。

她說，尤其疫苗防護很重要，呼籲大家盡快疫苗打滿3針，保護別人，也保護家人，期許國人一起努力、一起加油，就能夠度過難關，也預祝這次進香順利圓滿。