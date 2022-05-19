美國財政部長葉倫（Janet Yellen）18日表示，她主張取消對大陸進口產品徵收的一些關稅，因為課徵這些關稅「不是很有戰略意義」，卻會傷害美國消費者和企業。對此，大陸商務部新聞發言人束珏婷今（19日）表示，美方取消對陸加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益。

大陸商務部今舉行例行記者會，會上，針對葉倫表示，主張取消部分對陸關稅，束珏婷回應，在當前高通脹形勢下，美方取消對陸加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國，有利於大陸，有利於世界。