新北市今新增確診個案24826人，居隔列管個案24826人及居家照護12萬304人，新北市長侯友宜表示，從確診人數曲線圖來看，今天有微幅下降的趨勢，不過因為疫情仍在高峰期，所以還是要持續觀察。另外，新北市第4劑疫苗已經開始施打，呼籲符合資格的民眾趕快接種。BNT校園疫苗集中接種作業，也將於25日啟動。

侯友宜說，第4劑疫苗施打從5月16日就已經啟動，施打對象為第3劑接種滿5個月、150天的的65歲以上長者、55歲以上原住民，以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可透過新北市39家醫院、465家診所及29區衛生所，以網路、電話預約或現場掛號方式進行施打。

除了當前保有醫療量能的重點目標之外，侯友宜強調，疫苗是最重要的保護力來源，針對較脆弱的長照機構住民，也預計將可在6月份開始會有大量的住民符合第4劑的接種資格，屆時也會有醫療院所進入機構協助進行施打。

而在BNT校園疫苗集中接種作業，也將於25日啟動，對象為新北市221所國小、127所國、高中職及五專，5至11歲施打0.2ml，滿12歲則施打0.3ml，國小將以場地分流、施打分時的方式實施，至於滿5至6歲的幼生，則由家長陪同至新北合約醫療院所預約接種。

另外有關本周六登場的國中教育會考，因為會考前1至2個禮拜已經採線上教學，同時要求考生採取低密度活動，避免外出到高風險場所，所以至目前為止，被列為居隔、居檢、自主防疫的考生只有602人。

考試當天，考場會進行動線分流，也要求考生戴口罩、量體溫，考場也會進行全面性的清消，家長則是禁止陪考。考生若是有確診、未解隔、快篩陽未經PCR者，則是禁止應考，但可參加6月4、5日的補考，若不符合應考資格而私自應考者，將取消考試資格且不得補考，呼籲考生一定要遵守相關規定。