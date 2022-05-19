桃園市19日新增1萬3827例本土確診個案，市長鄭文燦指出，16至18日採檢數增加、陽性率也上升。針對家長高度關注是否停課改採線上教學？鄭文燦回應，經統計各校意願，有９成學校希望改為遠距教學，將以1周為單位做滾動式檢討，若低風險學校仍想進行實體課程，則須向教育局報備。

鄭文燦表示，即將面臨疫情高峰期，先前教育局已發函請各校自我評估是否改採遠距教學，經統計國小共190所，有173所同意；國中共59所，有52所同意；高中共36所，有35所同意，9成以上的學校盼改為遠距教學，為此下周起以1周為單位，視疫情狀況做滾動式檢討，若低風險學校要採取實體課程也可以，但要先跟教育局報備。

教育局長林明裕說明，國小及幼兒園學童家長若無力照顧，學校可採用照顧專班托育，弱勢學生午餐供應仍比照去年方案給予補助，至於補習班則建議議採遠距教學，若因家長有需求得以輔以實體教學，但要落實防疫工作。私立幼兒園、兒童課照護中心（安親班）建議維持規範並加強防疫措施。此外，由於各校下周開始接種莫德納及BNT疫苗，如停課時間剛好是排定施打的日期，請學校仍按照排定日期安排學生接種疫苗。

鄭文燦提及，19日確診人數上升不少，主因為16至18日採檢總數增加，16日有1萬6679人進行PCR，陽性率67％；17日有1萬5781人做PCR，陽性率達68％，民眾都出來採檢可以減少黑數，目前市內有9個「長幼三合一綠色通道」，昨天共採檢738人，已累計採檢2434人，另也再增加3個社區採檢站，包括中壢慈濟園區、 大溪埔頂公園及龜山華亞科技園區，不過這3個採檢站較小，尚未採取「長幼三合一綠色通道」。