正在英國倫敦就讀碩士的中國留學生小星（化名）表示，日前在學校公寓門口被「飛車黨」搶走iPhone 12 Pro Max手機，三個禮拜後，正當他已對找回手機失去信心時，卻透過手機的「尋找」功能意外看到，自己的手機出現在了深圳華強北市場。回想起疫情期間網購淘寶商品動輒一個多月才收到，不禁感慨，「疫情好像沒有影響（洗贓物）這個產業鏈的運作」，也印證他在碩士課程所學「地下經濟抵抗風險的韌性反而是最高的」。

值得一提的是，日前也有大陸自媒體報導稱，一名在美留學的大陸民眾2月被搶走iPhone手機。事主根據「尋找」應用程式追蹤手機，發現途經香港、澳門、珠海等地，最終抵達華強北。不禁讓他吐槽，疫情下來想要回國非常難，「手機居然比我先回國了」。

根據香港01報導，小星為倫敦亞非學院在讀碩士，課程方向是勞工與發展研究。4月22日晚上像往常一樣從外面買東西回到公寓，站在門口掏鑰匙時，遭遇「飛車黨」搶劫。突然一個騎單車的人從身邊經過，反應過來時，手機已經不見了，那人也已騎遠了。

事發後，小星立即遠端將該手機設定為「被盜模式」，並將手機內的資料刪除，但未將該設備從蘋果帳戶內移除。5月13日小星保險獲賠的新手機到貨之後，用新手機的「尋找」功能，卻意外發現被搶走的手機重新上線，定位在深圳華強北的一處商樓。

小星表示，之前曾看到過類似報導，「確實聽過大部分手機被搶、被盜都會去到華強北，好像說華強北有研發什麼技術可以繞過蘋果的安全機制，但也有說法是它可能會被拆成零件來賣」。

他說，現在看起來疫情好像也沒有影響這類黑產業鏈的運作。從4月22日被盜之後，5月13日就到華強北上線了，中間完成了出關、海運、入口的過程，速度蠻快的。