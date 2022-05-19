從20日開始，美國拜登總統將至日本與韓國訪問。外界預估，朝鮮有可能在這幾天試射導彈。

這次是拜登從2021年元月宣示就任以來，第一次正式訪問亞洲。同時，拜登也曾說，將以務實方式打破跟朝鮮無核化會談僵局，但一年多以來看不到任何進展。朝鮮領導人金正恩已經等不及了，早就開始恢復試射導彈。

消息指稱，目前正苦於新冠疫情加劇的朝鮮，很可能會在19日或20日再次試射導彈。雖然朝鮮從2022年迄今已射過10幾次飛彈，但僅以洲際彈道導彈為主，並且已經有5年都沒測試過核彈。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）解讀金正恩動機，朝鮮將國防方面的成就，當作過去兩年新冠病毒爆發後，經濟黑暗期的一盞明燈。而且，朝鮮試射導彈與美國以及韓國無條件提供新冠協助，是兩件不同的事情。

目前，韓國新任總統尹錫悅已主動提出援手，希望幫朝鮮度過這波新冠疫情。美國雖然無意寄送疫苗給朝鮮，但應該會支持韓國的援助計畫。但是，朝鮮似乎想自助，婉拒各國相挺。

另外，美國政府也表示，經過深思熟慮後，拜登這次去韓國的時候，不會參訪板門店DMZ（非軍事武裝區）38度線。