國民黨昨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，黨內譁然。對此，國民黨台北市議會黨團書記長、議員秦慧珠今表示，黨中央此舉形同「魚死網破」，這是壞的開局，呼籲黨主席朱立倫補破網，否則國民黨這局「非常悲觀」。

國民黨中常會昨通過徵召張善政並提名參選桃園市長，爭取參選的黨籍立委呂玉玲、辭去台北市議員的羅智強均大感錯愕。

秦慧珠指出，黨中央提名張善政參選桃園市長，不僅輿論譁然、地方大為反彈，也為羅智強感到心疼，羅智強上周三辭去台北市議員，也為他辦惜別會，隔了一周，一切都成了泡影，羅智強背叛出局，所有要參選的議員、地方支持的相關幹部都相當失望。

秦慧珠怒批，此結果與事先預言的「魚死網破」非常相像，小魚都被殺死了、網也破了，壞的開局要如何有happy ending，恐難很不容易。

秦慧珠說，她最心疼羅智強，因為他的損失最大，若黨中央不讓大家有希望，例如稱要以科學方法民調，要爭取地方支持等，恐怕羅智強也不會孤注一擲，張善政出線也無法彰顯黨中央的合理性。

她呼籲朱立倫站出來自己去補破網，張善政接到「壞的開局」，他也有義務站出來修補關係，否則國民黨這局「非常悲觀」。