男子陳青旭2020年積欠1.8萬交通違規罰單，導致基隆3層祖厝要被法拍，引發社會熱議，後經執行署撤銷處分，陳也補繳罰款，但陳不滿被指欠繳健保費和稅金，事後狀告執行署副署長陳盈錦偽造文書，士林地院經審理後，19日宣判陳等3人無罪。

陳男因欠繳罰單，原本祖厝被以135萬拍出，但行政執行署宜蘭分署發現查封及測量筆錄不周，且拍賣公告記載的木造房屋，在法拍前已滅失，後來撤銷不動產拍賣，陳男後來湊錢繳罰金而保住祖厝。

陳事後對時任行政執行署副署長陳盈錦、宜蘭分署書記官、基隆監理站專員3人提告，指控3人進行查封時，並未製作查封公告、也未將公告貼到他家，而是先拿類似照片，事後再去補貼補拍，涉使公務人員登載不實。

陳青旭自訴狀另指出，陳盈錦當年接受媒體採訪時，口頭透露有關他過去酒駕 ，以及健保費、所得稅罰款紀錄，洩露個資還詆毀他的名聲。

士林地院審酌，陳提出的各項證據，不足讓法院為被告陳盈錦、吳建榮及許蒂文有罪確信，陳等人並無偽造查封公告，查封照片也不是偽造，依罪疑惟輕法則諭知3人無罪。