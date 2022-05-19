本土疫情升溫，各行各業再度受到衝擊，近期更有餐飲業者主動暫停內用，對於政府是否會有新一波的紓困措施，國發會副主委游建華表示，目前僅向立法院函請同意紓困振興特別條例施行延長一年，將以特別預算8400億元剩餘的1200億元，優先支應防疫預算，沒有再追加預算的計畫，

因應疫情再起，行政院是否再推出新一波紓困振興措施，游建華表示，立法院前天協商紓困振興特別條例施行期限延長案，朝野有共識同意延長一年，特別預算剩餘額度可以延長使用。

游建華說，今年的防疫政策是經濟與防疫並存，理論上不會採取像去年三級警戒的強烈措施，所以沒有再編列紓困預算的想法，會以剩餘的預算，就各部會業管項目給予適時協助。

行政院發言人羅秉成補充說明，紓困特別條例與特別預算，立法院朝野原則上同意延長到明年6月，讓防疫預算需求有法源。目前預算規模只有申請延長，不會增加，會以84000億紓困預算中未執行的預算運用。

羅秉成說，特別預算可以排除《預算法》規範，因此可以適度挪用，若有需求，行政部門會盤點後，會檢視需求挪用，所以目前沒有追加預算的打算。