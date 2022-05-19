據中國民航局官網最新發表的「2021年民航行業發展統計公報」，大陸民航運輸全行業在2021年大虧人民幣（下同）842.5億元，反映出新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。

據初步統計，2021年，全行業累計實現營業收入7,529.2億元，比2020年增長21.5％；虧損842.5億元，比2020年減虧187.1億元。

其中，航空公司實現營業收入4,245.1億元，比上年增長13.3％；虧損670.9億元，比上年減虧149.2億元。機場實現營業收入944.1億元，比上年增長7.9％；虧損246.2億元，比上年減虧14.1億元。

2021年，民航運輸全行業完成運輸總週轉量856.75億噸公里，比上年增長7.3％。國內航線完成運輸總週轉量641.14億噸公里，比上年增長9.1％，其中，港澳台航線完成3.01億噸公里，比上年下降 5.5％；國際航線完成運輸總週轉量215.61億噸公里，比上年增長2.3％。