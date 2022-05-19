雙北市長近日頻為疫情砲打中央，民進黨副祕書長林鶴明反嗆雙方噴政治口水，呼籲首長可靠電話與中央溝通，不要開記者會做政治表演。台北市長柯文哲直言，雙北一直都有打電話和中央溝通、給建議，不會故意搗蛋，「事實證明，我們講的不是後來每樣都照抄了嗎。」

台北市長柯文哲下午赴中正紀念堂車來速視察，他表示，自己跟侯友宜都算是務實的人，不是真正愛表演的人，但不可諱言，這波疫情當中雙北首當其衝，其中新北又比台北壓力更大，因為本來人口就多，所以侯會提出很多呼籲，包括快篩陽給藥、3＋4改為0＋7，因為病人多到一定程度，當然就做不下去。

柯文哲說，侯友宜本人是會打電話給衛福部長陳時中，北市則由副市長黃珊珊負責與陳時中、醫福會執行長王必勝聯繫，且台北市每天都有防疫會議，有需要跟中央溝通都會說，「我們本來就有打電話，侯友宜是自己打，我們這邊是黃珊珊在打，本來就有溝通，很多意見都有給他」。

話鋒一轉，柯文哲說，也許因為只有雙北首當其衝、擋在前面，或許中央一開始沒辦法感受到他們面對的壓力，慢慢地各縣市疫情開始上升後，雙北建議的防疫作為後來中央每樣都做了，包括快篩陽視同PCR陽給藥、疫調做不下去等等。

柯文哲強調，其實他們不會故意搗蛋，因為雙北是在第一線實際面對問題，兩人總是要解決問題，所以不要一直認為柯、侯在搗蛋，「事實證明，我們講的不是後來每樣都照抄了嗎？」