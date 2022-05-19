國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄19日新增6504例本土確診個案，分別為居家隔離期間陰轉陽1093例，外縣市旅遊史161例，特定娛樂場所41例，密切接觸者4977例，新案疫調中232例，高市府宣布，校園延長停止實體教學時間，至29日前各級學校、補習班全面採線上教學方式授課。

由於校園疫情持續升溫，高市府教育局18日宣布，各級學校及幼兒園5月23日到25日、補習班5月21日到25日全面暫停實體課程，改線上教學。但高市府19日與其他縣市商討後，決定將原本各級學校及幼兒園停止實體課程3天改為7天，而補習班則從7天延長至9天，等同高雄各級學校及補習班29日之前都採取線上教學方式授課。

高市府衛生局指出，新增6504例本土確診個案中，密切接觸者共有4977例，仍然占最多數，確診者同住親友共有2035例染疫、餐飲娛樂755例、職場校園1685例、高風險場域502例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於30到39歲民眾，百分比為18.6％，而0到11歲則是13.6％、12到19歲7.5％、20到29歲15.2％、40到49歲16.7％、50到64歲18％、65歲以上10.5％。

校園確診人數也持續增加，經過統計，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有940人，分別為高中職及國中383人、國小及幼兒園557人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共1萬1781人，幼兒園及國小暫停實體課程人數1萬3人，國中及高中職防疫假人數1779人。