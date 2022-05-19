百合二重唱成員「小百合」周玥綺將於6月11日舉辦演唱會，近日她與鄉村二重唱李明德、王瑞瑜登上年代《那些年。那些歌》演唱經典歌曲。周玥綺目前除了歌手身分，還授課教歌唱，深受歡迎的她目前有不少追求者，其中還有瘋狂「傳簡訊」向她示愛的學生，她坦言面對追求，自己都抱持著冷處理的態度，讓陳國華忍不住吐槽，「要不要抽號碼牌，台灣人很喜歡排隊喔，也搞不好妳演唱會的票他已經包一半了。」

大小百合李靜、周玥綺於1980年成軍，兩人在《全國歌唱名人排行榜》的比賽中脫穎而出，隨後便受四海唱片青睞，網羅她們成為旗下歌手，並更名為「百合二重唱」；成員小百合在團體中屬於女高音，天生擁有溫柔音質的她，希望將美聲的專業傳授給大家，於是開班授課，但她也坦言確實有學生不太好教，原因竟是不會看譜導致轉音都轉不完整，讓她相當頭痛。

民歌手李明德、王瑞瑜也以「鄉村二重唱」現身節目，談到出道故事，王瑞瑜透露當年要符合「考歌星證的資格」 非常困難，必須上過3個月以上的音樂補習班、領有演員證且曾歌唱1年以上及在軍中藝工隊唱滿1年才可獲得其資格；不僅如此，考試內容包含20首指定曲，難度可說是相當高，他也說當時候的評審非常嚴格，費了一番努力才順利考取歌星證，這讓他不禁感嘆：「那時候考歌星證真的很難很嚴格，所以考上真的很開心！」，李明德也在一旁佩服地說：「他拿到中華民國的最後一張歌星證」，震驚現場所有人。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。