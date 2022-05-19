國銀因應數位金融需求紛紛，推出數位存款帳戶，臺企銀(2834)對Hokii數位帳戶祭出好有揪團開戶優惠，既有存戶達指定推薦人數並完成任務，最高可享2.2％存款優利。遠東銀(2845)Bankee社群銀行則祭出基本活存年利率0.81％無額度上限，搶攻大額定存拆單資金。

央行升息牽動存戶大額定存的免稅門檻，連帶影響相對應存款上限變動，由於單次利息給付只要超過2萬元，就要先扣繳2.11％的健保補充費，存款大戶為避免因升息觸及繳稅門檻，紛紛將原有大額定存單拆單，因而掀起一波大額定存拆單潮。

由於市場上普遍認為未來還有機會多次升息，若不想因免稅門檻問題奔波多處做定存拆單，遠銀建議可將資金存入數位金融子品牌Bankee社群銀行，提供基本活存年利率0.81％無額度上限，較平均大額定存年息高出5倍，搶攻資金停泊需求相關商機。

遠銀表示，Bankee數存帳戶具三大優勢，除了基本活存年利率0.81％高於平均大額定存5倍，享優利之際亦能靈活資金，且無額度上限、不需擔心定存門檻，存多少領多少，日日計息、月月給息也能分散利息總額，幫助民眾用錢滾錢，滾出每分錢的最大價值。

同時，遠銀Bankee亦發揮社群機制特色，存戶只需將自己的推薦碼分享給周邊需要的親朋好友，自己與親友都能再獲2.6％活存利率，享有5萬元額度內2.6％活存利率6個月。推薦者依社群圈資產額度，最高可將推薦人個人存款優惠利率額度推升至500萬元。

臺企銀的Hokii數位帳戶即日起至9月底分享專屬推薦碼，成功推薦新用戶開立數位存款並成功登入一次網銀或行動銀行，且新用戶每月20日帳戶日終餘額需大於1萬元，成功推薦2～3位存款利率由1.5％調升至1.8％，推薦4位以上則直接至2.2％。

臺企銀表示，Hokii數位帳戶提供多元優惠，除了可享15萬元內高優惠利率、每月20次跨行轉帳及12次跨行提款免手續費外，且為首家提供停車費代扣繳每筆回饋2元無上限、每月首筆台灣Pay消費享20元回饋金的數位帳戶。

臺企銀積極推動數位轉型及發展，據該行統計，Hokii數位存款帳戶新增戶數年增達約1.98倍，其中Y、Z世代年輕用戶占逾6成，且近3成用戶存滿15萬元，更有約超過5成的用戶，已有將帳戶綁定台灣Pay、街口支付或一卡通Money等三大行動支付。

臺企銀認為，上述結果顯示數位帳戶強調便利性及優於一般帳戶的條件，深受年輕族群青睞。該行亦持續提升數位金融使用安全性，今年甫推出的首創「Wi-Fi安全偵測」服務，化身「行動安全守門員」，提供客戶安全便利的數位金融新體驗。