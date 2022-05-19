鋰離子蓄電池受惠於筆電、手機、電動車輛、儲能裝置等應用需求湧現，出口異軍突起，107年規模首度超越鉛酸蓄電池，110年擴增至4.2億美元，今(111)年1-4月出口2.3億美元(占電池出口63%)，成長超過1倍，推升整體電池出口值登同期新高3.6億美元，年增60.9%。

電池廣泛應用於日常生活與各種工業相關設備中，區分為一次性的原電池及可重複使用的蓄電池，隨充電電池性能優化、安全性提升及應用領域擴展，近年我國電池進出口皆以蓄電池為重，主要種類包含發展較早的鉛酸蓄電池、目前主流應用的鋰離子蓄電池，前者出口值於100年達3.2億美元高峰，接下來各年維持2.5億美元上下，後者則受惠於筆電、手機、電動車輛、儲能裝置等應用需求湧現，出口異軍突起，107年規模首度超越鉛酸蓄電池，110年擴增至4.2億美元，今(111)年1-4月出口2.3億美元(占電池出口63%)，成長超過1倍，推升整體電池出口值登同期新高3.6億美元，年增60.9%。進口方面，由於國內廠商多位居下游電池模組封裝，製程所需投入的電池芯高度仰賴自國外採購，電池進口規模連續6年上揚，110年一舉突破10億美元，同樣來自鋰離子蓄電池進口攀高；今年前4月累計電池進口4.3億美元，年增32.1%，鋰離子蓄電池占比將近7成。

就外銷地區結構觀察，我國電池以歐洲、美國為主要出口市場，111年1-4月各占30.6%、26.8%，其中歐洲又以荷蘭占10.3%最多，再次為東協、大陸與香港，分別占16.8%、11.9%；主力品項鋰離子蓄電池出口區域分布較為平均，上述4市場比重介於16%-29%，成長性以歐、美最速，增幅高達2.0倍、1.6倍。在進口來源方面，我國電池超過9成自亞洲進口，以大陸與香港占6成最多，日本、南韓各占1成，主因中、日、韓把持全球電池供應鏈、掌握上游原材料；若單看鋰離子蓄電池進口，更集中來自陸港、南韓，與日本合計高占91.9%。