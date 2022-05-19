全球下載過億，風靡世界各地玩家的末日風策略手遊《全面屍控》，5月份舉辦了一連串的遊戲內以及實體活動，倖存者們都十分熱情的參與並且支持。在有不少活動還在持續進行的此刻，今（19）日遊戲官方又再接再厲的公布，將在遊戲中舉辦「番茄節派對」狂歡活動，只要參加就會獲得非常優渥的活動獎勵，大家趕快一起動起來，守衛番茄棚大作戰就要開始囉！

「番茄節派對」共同守護心愛的番茄

番茄，在《全面屍控》遊戲中，可以說是非常重要的物資，每年到了這個時候，也正是番茄豐收的季節，所有的倖存者都會滿心歡喜的採收番茄，並且製作成各種食品及調味料。為了迎接這個歡樂的時刻，遊戲內也將於5/19～5/25期間，舉辦「番茄節派對」活動，讓我們暫時拋開煩惱、遠離喪屍，盡情享受這美好的時刻吧！此外，《全面屍控》的代表專屬VTuber蔡宜蓁，也曾經在她的頻道中，發表過為了守衛番茄棚，與多位夥伴並肩作戰的精彩影片，內容非常精彩有趣，倖存者們可以趕快過去回味看看喔！

VTuber蔡宜蓁的守衛番茄棚大作戰

本次的「番茄節派對」內容非常豐富，當然獎勵也是不會少的。倖存者們將在活動中體驗到【製作番茄醬】、【番茄大作戰】、【嗨，甜美的番茄】、【張燈結綵】等有趣的內容，除了得到相對應的活動獎勵之外，還有機會拿到超級可愛的番茄主城外觀皮膚、番茄相關設計裝飾物以及看起來又呆又萌的番茄稻草人等特色獎勵，絕對是非常賞心悅目且具有收藏價值的喔！

製作番茄醬

番茄大作戰

嗨，甜美的番茄

張燈結綵

番茄主城以及番茄裝飾物

番茄主城以及番茄裝飾物

番茄稻草人

神兔聯盟尋找好夥伴 救援浪浪獻愛心

除了精彩的遊戲內活動之外，《全面屍控》結合官方粉絲團，也不斷舉辦線上活動，且即將舉辦線下活動。除了犒賞支持者們之外，也能結合遊戲中的社群力量，並且與大家一起回饋社會。在5月份與電影《超吉行動》的聯動合作後，目前我的末日夥伴之神兔聯盟，第一階段的專屬聯盟已經徵選完畢，已經有優秀的聯盟獲得獎勵啦！錯過的倖存者們也不用發愁，第二階段的活動已經開啟！趕快進入官方粉絲團中，挑選一個最適合你的聯盟加入吧！與盟友分享故事，還有機會獲得特殊的成就與獎勵！

神兔聯盟尋找好夥伴 救援浪浪獻愛心

此外，《全面屍控》與《台灣動物緊急救援小組》的救援浪浪回饋活動，也正如火如荼的進行中。《全面屍控》將以遊戲全體倖存者的名義，捐出3萬元。並且特別邀請到知名畫師「辛卡米克」製作了一部結合喪屍與貓貓的宣傳影片，以跟遊戲結合的生動內容，來號召更多的玩家加入此愛心活動，知名網紅谷阿莫、尼克&Ashly等均有參與合作喔！官方並公告，只要在此篇影片貼文中按讚跟留言突破3000便再加碼3萬元；突破7000再加碼4萬元！影片非常的精采有趣，且極富意義。想要為浪浪們盡一份心力的玩家們，就趕快去到官方粉絲團，一起給它讚起來喔！