新冠肺炎疫情持續延燒，台灣單日破9萬人確診，太保市公所17日在代表會會期審議時，通過4000多萬元防疫津貼和關懷金案，發放現金讓市民能靈活運用，以充實家戶的自我防疫量能，凡今年4月30日前設籍在太保市的民眾就能領到1000元防疫津貼，中低、低收入戶則每人加發1000元弱勢家庭關懷金，預計今年8月上旬發放。

太保市長黃榮利表示，近來公所祕書鄭淑分到社區關懷長輩疫苗施打情形及學童的防疫措施時，發現有些學童或長輩一個口罩戴多天捨不得更換，更有弱勢家庭買不起快篩試劑等狀況，為減少疫情對市民及弱勢家庭經濟生活造成衝擊，因此決定在不排擠原有的社會福利，及不舉債的情形下，發放防疫津貼及弱勢家庭關懷金。

黃榮利指出，太保市公所近幾年來撙節開支並積極落實開源節流措施，目前以自有財源發放生育津貼、教育補助、喪葬慰問金，還能在帳上有剩餘款，經代表會通過發放關懷金。