食藥署今公告一款指示用藥列入回收清單，由興中美生技有限公司生產的「中美」便通樂膜衣錠（番瀉葉苷），因含量測定及溶離度試驗結果未能符合規格，其中一批號的產品共約90萬顆需於111年7月4日下架回收。

食藥署表示，便通樂膜衣錠是一款緩瀉劑，為指示用藥，其主成分為SENNOSIDE，民眾可在藥房取得，去年健保申報量高達2.4億顆，顯示臨床上使用很多，目前同成分替代藥品共有3種以上，不過這款「中美」便通樂膜衣錠的市佔率最高，約達9成左右。

食藥署指出，本次係因主動抽樣檢驗發現，衛署藥製字第037697號

的「中美」便通樂膜衣錠，其批號D10S的主成分含量不符規定，平常應介於90至110％之間，但檢驗後卻低於90％，且也未能在規定時間內在人體崩解被吸引，因此立即要求業者下架回收。

食藥署表示，若民眾對使用之藥品有任何疑慮，可洽原購買藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。