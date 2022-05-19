歐洲股市追蹤了華爾街股市隔夜的拋售，周四早盤大幅走低。零售業者慘單的業績，凸顯出全球最大經濟體面臨高通膨的衝擊。

周四泛歐Stoxx 600指數早市跌6.80點或1.57%，為427.15點，延續了周三的跌勢。追蹤美國同業，歐洲零售股大跌4.7%，成為拖累歐股表現最主要逆風。

周三歐股普遍下跌，所有的板塊都出現下滑。德股跌2.0%，英股跌1.8%，法股跌1.6%。

美股主要指數周三都跌在3.6%至4.7%之間。美國的Target百貨公司宣布上季獲利砍半，並警告在燃料和運費成本上升之下，獲利率將承受更大衝擊。

與此同時，大型零售商沃爾瑪(Walmart)也削減了獲利前景；公司認為通膨侵蝕了民眾支出能力，讓消費者必須專注在必需品的支出上。

各國央行不斷地刪減刺激，以及對烏克蘭戰爭後果影響的擔憂，也促使投資人紛轉向債市的安全避風港。