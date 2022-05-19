衛福部醫福會執行長王必勝批評雙北叫不動醫院，引爆雙北市長怒火，台大兒童醫師主治醫師、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎也直言，這樣講也沒有錯，認識的人比較好說話。台北市長柯文哲反酸，理論上大家都是醫界人士，「還是他們的醫界和我們的醫界不太一樣？」

柯文哲下午赴中正紀念堂車來速視察，他表示，到現在為止，整個台灣醫界在分攤工作時，他從未看到任何一家醫院推託，所以自己一直無法理解，「為什麼他們老是講說，醫院平常一定要出來吃飯喝酒，奇怪，還是他們已經很習慣這樣了？」但這樣說也不對，理論上大家都是醫界人士，「還是他們的醫界和我們的醫界不太一樣？」

由於北市副市長黃珊珊曾說王必勝是溫暖的人，但王最近的談話砲火猛烈，是否有幕後陣營在刻意操作。她則說，他們一直都是做事的人，如中正紀念堂車來速，自己也是請王必勝去協調文化部，大家都一起努力，榮總也在北市府需要之時，第一時間答應協助，從來沒有分過彼此。

黃珊珊也替王必勝緩頻，她認為那些話應該不是王本人的原意，但是被報導扭曲原意，她也讚揚王本身是個拼命做事的人。目前為止，台北市的醫界已從4月至今連續開了2次院長會議，北市府有需要的話，所有的醫院都是全力以赴，也從來沒有看過醫院有推託之詞，所以這件事她認為應該到此為止。