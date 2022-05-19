Makiyo（川島茉樹代）今（19日）在臉書宣布懷孕、結婚喜訊，將與小3歲從事醫美工作的金先生（小金）結婚，2人交往近半年，感情相當穩定。經紀人胖姐證實喜訊，表示Makiyo目前懷孕5個月，預產期在今年10月，也預計明（20日）前往戶政事務所完成結婚登記。

Makiyo未婚夫金先生19日下午3點在遊艇上策劃浪漫的求婚，邀請好友丫子及其他親友，金先生一見到Makiyo就激動的單膝下跪說「請妳嫁給我」，不料卻遭到Makiyo無情拒絕，金先生接著接受親友們的拷問，包括Makiyo日文、中文名字、出生地、臉上傷口等多道艱澀問題，最後他還精心準備影片替自己加分，詳細記錄了2人相識、交往的所有經過，金先生特地在影片中放上兒子的超音波照片感謝Makiyo給了他完整的家。Makiyo的姊姊們也不時用著羨慕的口吻說「他每天都做飯給妳吃耶」，可見對於未來的妹夫相當滿意，

不料Makiyo還是對於求婚不滿意，最後提出要求，表示只要金先生成功讓她笑，她才會答應求婚，金先生在親友的幫助下，整臉被畫的五顏六色相當逗趣，Makiyo最後終於笑出聲答應求婚，並由金先生親自替她戴上鑽戒。