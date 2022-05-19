國民黨中常會18日通過提名行政院前院長張善政參選桃園市長，引起國民黨內部不小震撼。台東縣長饒慶鈴19日臉書公開力挺張善政，「一個善良又有能力、充滿歷練的人，不支持嗎？」

饒慶鈴細數張善政無論在公職、或離開公職都長期關心支持台東，也親赴台東了解發展需求。饒表示，張每次到台東都提出適切台東發展的建言，與她的政見不謀而合。當饒慶鈴3年前參選時，張多次替她輔選，並帶來滿滿溫暖而正向的力量，強調「像張前院長這麼好的人，我們一起支持」。

饒慶鈴在臉書發文表示，「張善政前院長長期關心與支持台東，2016年他雖被媒體稱為「看守院長」，但即使是短短4個月任期，張前院長仍戮力從公，不但親至台東、了解台東發展的需求，更在卸任前責成國發會在花東基金上給予台東支持，讓台東在地發展有重要的基礎，包含了TTMaker、鐵花新聚落以及原住民文創產業聚落TTICC，都是他力挺台東的例子」。

饒慶鈴提及，「慶鈴就任台東縣長後，邀請張前院長演講，他無私分享了全球化下智慧應用的無限可能，並提供推動縣政的建議，張前院長既有國際觀、洞悉未來趨勢，卻也務實、接地氣，在教育、農業、旅遊等面向給了很多靈感激發」。

文末，饒慶鈴強調，「慶鈴3年前參選時，張前院長多次輔選，為慶鈴帶來滿滿正向而溫暖的力量；這次我們將一同努力爭取更多親身為民的機會，像張前院長這麼好的人，我們一起支持！」