侯友宜今慰問亞東醫院醫療團隊及居家照護中心。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今（19）日至亞東醫院慰問醫護團隊及視察居家照護話務中心，侯友宜說，亞東醫院從去年至今的篩檢量都是全國第一，同時結合基層診所服務了7萬人居家照護者，承擔全國單一醫療院所最大的量能，近來確診量不斷上升，但院方仍做好彈性應變及輕重症分流，與市府並肩作戰守護市民。

侯友宜表示，亞東醫院每日防疫急門診及社區篩檢站的量能加總每日可達3000以上、新北市至今已有22萬人接受居家照護，亞東醫院結合基層診所就服務了7萬人，每天平均新增5000名居家照護者，承擔了全國單一醫療院所最大的量能。面對疫情，院方快速反應、精準判斷做好輕重症分流，確保防疫與一般醫療能夠並行。

侯友宜強調，新北市18家急救責任醫院及診所等醫療機構皆團結一心，全力守護市民。醫護人員在高風險中承擔居家照護、集檢中心、防疫急門診及中重症的收治，他們無私的付出使人感佩。

防疫期間，亞東醫院協助疫苗施打服務，包括院內門診、新北市校園集中接種及社區大型接種站等，今日現場出現院方第75萬劑接種的民眾張先生，侯友宜現場見證並致贈防疫禮品。侯友宜說，感謝亞東醫院施打量是全國單一院所最多，也呼籲符合資格者民眾儘快接種疫苗，提升自我保護力。

亞東醫院表示，身為新北市的醫學中心，亞東與各級醫療機構攜手合作，在政府的領導之下，共同肩負守護新北市民眾健康的責任，也呼籲民眾最佳的防疫政策就是接種疫苗、輕症在宅康復、年長者與高風險族群在醫師的指導下接受口服抗病毒藥物，防止轉重症的風險，保全醫療量能專注於急重症病患的治療。