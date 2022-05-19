藝人小S(徐熙娣)以直率幽默作風聞名，深受大眾喜愛，而她與老公許雅鈞結婚十多年，育有3千金，經常能看見她在社群分享家庭生活，跟孩子們感情緊密，而小S近日在自己的節目上曝光小女兒「許老三」的荒謬行徑，透露幫女兒辦生日趴，許老三卻因覺得同班同學的媽媽很漂亮，要爸爸許雅鈞別出席，讓小S忍不住怒質問。

小S與許雅鈞結婚後，生了3個女兒Elly(許曦文)、Lily(許韶恩)和許老三(許曦恩)，而她繼續在圈內發展，近期更開了2個新節目，但她同時兼顧家庭及工作，對孩子的生活照顧與教育有一套獨特的見解與堅持，即便家境富裕，卻從不讓女兒們在物質上揮霍，先前許老三問她幾歲才能拿名牌包，還被小S念了一頓。

近日小S在自己的節目《小姐不熙娣》上分享，有次幫許老三辦生日趴，讓女兒邀請學校同學前來慶祝，怎料許老三邀了班上第一名漂亮的同學參加，並多次強調對方的媽媽年輕美麗，「看起來妳比年輕很多，我覺得她比妳漂亮，我勸妳最好是稍微打扮一下」。

許老三甚至表示，要爸爸在慶生趴當天不要出席比較好，讓小S聽了大怒質問：「妳這話什麼意思？！」，原來女兒是擔心同學的媽媽太漂亮，覺得爸爸可能會愛上對方，結果派對當天小S為了爭口氣，還特地去找這位班花媽媽合照，母女互動超爆笑。