台南考區國中會考本周末登場。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

國中會考21、22日登場，台南市政府教育局長鄭新輝說，台南開設194間第二類備用試場（防疫試場），提供現場有發燒、呼吸道疾病及居家隔離、自主防疫、居家檢疫、自主防疫考生應試，但也提醒，考生如隱匿疫情，謊稱沒問題而應考者，經查證屬實，將取消資格也不得補考。

國中會考台南考區總計1萬5574人應試，全市設有18間考場學校，開設486間試場，全程皆不開放家長陪考，特殊考生可有1位家長陪同。針對考生確診尚未解隔離或快篩陽性，20日前仍未經PCR檢驗陰性者，不可參加21、22日會考，但可於於6月4日、5日補考，升學權益不受影響。

教育局也提醒，如果考生是居家隔離或居家檢疫者，到考場也要遵循防疫規定，包括搭乘防疫計程車、由同住家人開車接送或走路、自行騎車等方式前往考場。此外，各考場學校會提供第二類備用試場考生每人專用垃圾袋，考生在考完後，將其放置於試場外指定地點，再集中收置後統一由環保局清運。