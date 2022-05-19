台中市19日本土確診新增7444例。（台中市衛生局提供）

台中市長盧秀燕在防疫記者會上表示，台中市19日本土確診新增7444例。（台中市衛生局提供）

台中市今(19)日本土確診新增7444例，並新增6名中重症患者，2名死亡個案，其中一名31歲因病臥床持續做高壓氧治療的男子，打了2劑疫苗，仍染疫致死。台中市衛生局長曾梓展也證實石岡清海醫院爆出全院群聚感染，已有85人確診。

曾梓展指出，中央公布台中市有2名重症患者死亡，一為70多歲女姓，有高血壓、痛風病史，沒有接種過疫苗，因5月14日出現 呼吸困難入住加護病房，但仍因症狀惡化，在15日宣告不治死亡。

另一名為31歲男子打了2劑疫苗，過去曾有腦出血、細菌性心肌炎病史，長期臥床復健，並接受高壓氧治療，5月10日發燒、咳嗽就醫，PCR採檢確診，因狀況持續變差，家人放棄急救，5月12日死亡。

台中市19日也新增6位中重症患者，年齡從31到81多歲，其中1名31歲男移工，曾打過1劑疫苗，因胸部外傷住院插管治療，PCR採檢確診，目前入住加護病房救治，另有3人只有50多歲，年齡最大的是81歲的男性，有糖尿病、高血壓病史，曾打3劑疫苗，因血氧掉就醫採檢確診，目前插管並使用抗病毒藥，入住加護病房救治。

曾梓展也證實石岡區清海醫院爆發群聚感染，該院5月5日有護理同仁確診，迄今已85人確診，但還沒有出現死亡個案，目前已給足醫院適當藥物，輕症原地居隔，而中重症則轉醫院專責病房治療。他強調，目前台中市有45家長照機構發生群聚感染，共969人確診，其中308人為機構工作人員，611人為機構住民。

而有關確診者居家照護統計，盧秀燕表示，截至19日上午10時，已進行5萬401位評估，其中4萬5714位（90.04％）已收案居家照護，累計健康關懷16萬1817人次，視訊診察4191人，送藥到府1483人，解除隔離2萬1345人。