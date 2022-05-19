鋼琴家嚴俊傑將挑戰一天彈三場音樂會，他以「情」為主題，詮釋大師經典作品，包括莫札特、貝多芬與海頓的師生情、布拉姆斯與舒曼夫婦的三角愛情，舒曼和李斯特互贈畢生巨作的友情等，共有三套曲目，將從白天彈到黑夜。

嚴俊傑表示，這三年來受疫情影響，人與人的距離因為防疫拉得更遠，令他特別懷念疫情前人與人之間深刻的相處和情誼，「那種存在於人與人關係裡的『情』，是彼此生命的重要連結，也是一道道被細細雕琢、精心鐫刻的人生痕跡，對我而言都十分珍貴。」

嚴俊傑表示，這次所挑選的曲目，每首作品就像是真摯的情書，「這裡面沒有煽情的敘述，只有真誠的心靈共鳴，透過這些作品，我們可以逐步還原作曲家們內心最真實的面貌。」

特別的是，貝多芬和海頓之間的師生情，演奏和教學都有多年經驗的嚴俊傑表示，「天才很難教，更何況海頓教的是貝多芬這樣的天才學生。雖然他們的師徒關係很短暫，但從一些貝多芬的作品，可以看出海頓對他的影響，這次特別挑選了海頓與貝多芬的《E小調鋼琴奏鳴曲》來詮釋這段師生情。」

此外，在師生情音樂會中，還有貝多芬無緣拜師門下的莫札特少見的C小調作品K.475與K.457，同時也是莫札特罕見流露私人情感的鋼琴曲。

關於大眾熟悉的布拉姆斯、克拉拉與舒曼的三角戀，嚴俊傑則希望從克拉拉的女性視角，重新理解這段已被小說與電影改編多次的音樂愛情故事。嚴俊傑表示，「在這段愛情中，克拉拉無疑是最重要的關鍵，她是舒曼、布拉姆斯創作的靈感謬斯，同時也因為她當時的名氣與持續演奏這些作品，舒曼與布拉姆斯的音樂才有如今的影響力。」

而舒曼與李斯特兩位大作曲家的友情，嚴俊傑表示，「他們倆人的個性南轅北轍，但從書信裡，可發現舒曼與李斯特對彼此才華的仰慕與欣賞之情。李斯特是少數可以讀懂舒曼音樂的人，而舒曼甚至能連續幾個小時安靜地在房裡聽李斯特演奏。」

為此，嚴俊傑也將演出舒曼在與克拉拉陷入苦戀時，為了好友李斯特竭力推動的貝多芬紀念碑募款而創作的〈C大調幻想曲〉，以及多年後，在舒曼遭遇病痛折磨，李斯特將猶如一生自傳的最重要鋼琴作品回贈給舒曼的《B小調鋼琴奏鳴曲》。演出將於6月4日10：30、14：30和19：30，在台北國家音樂廳登場。