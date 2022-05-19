（16:40更新補充內文）BWF超級500系列泰國羽球公開賽今天（19日）進入16強賽程，寶島一姐戴資穎下午迎戰世界第48名印尼選手哈塔琬（Ruselli Hartawan），是兩人生涯首度在BWF賽事對戰，戴資穎頻頻打出好球，讓對手屢次撲地救球或是來不及追到，短短29分鐘便以21比15、21比14獲勝、晉級8強。

首局戴資穎在2比2之後連拿5分佔得先機，對手雖曾追近只剩1分差，小戴還是穩住領先，並以21比15拔得頭籌；第2局小戴持續打出大角度調動對手，加上突然變速攻擊，多次讓哈塔琬打到望球興嘆、抬頭無奈望著上方，小戴透過一波連得8分氣勢擴大領先，並以11比3進入技術暫停休息，回來後持續壓著對手打，最多領先到10分之多，輕鬆直落二收下勝利。

戴資穎去年初在泰國曼谷的兩戰公開賽及年終總決賽獲得1冠2亞佳績，生涯累積22座BWF超級500等級以上冠軍，總共在超級系列賽、世界羽聯大獎賽和年終總決賽擁有25冠輝煌戰績，位居史上第2多，期待這站泰國公開賽追加冠軍，更靠近中國大陸退役名將王儀涵的27冠紀錄。