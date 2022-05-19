6至11歲校園接種已2成，BNT排定25日起開打。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真 ）

彰化縣新增2313例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續飆高，以6％左右成長，中央流行疫情指揮中心19日公布本土今增9萬331例確診，死亡暴增59例，雙創新高，彰化縣也新增2313例，再創新高，彰化縣衛生局長葉彥伯再次強調，65歲長者一旦確診，最重要就是正常醫療，到常去的診所很多都是居家照護診所，跟醫生講一下，趕快吃抗病毒藥物。

縣長王惠美表示，5-11歲校園BNT疫苗接種將自25日啟動醫療團隊陸續進校園集中接種，同步家長也可以持意願書自行帶著孩子到合約醫療院所預約接種。6至11歲校園莫德納疫苗施打至20日施打，目前到5月16日，共接種9835人，接種率為20％。

葉彥伯表示，疫情持續飆升，民眾看到個數字這麼多可能還是會擔心，其實大約有20％是外縣市的醫院所通報的，此外就是要密切注意65歲以上的比率，現在是9％，大約2周前是7％，2個百分比的增幅加上確診個案數一直增加，所以65歲以上長者的照顧就變得很關鍵，很重要的是趕快用上抗病毒藥物。

「65歲以上長輩快篩陽性了怎麼辦？」 葉彥伯再次提醒，最重要就是正常醫療，到常去的診所很多都是居家照護診所，跟醫生講一下，醫生確診然後趕快吃抗病毒藥物治療，尤其平常就有在就診的醫師，對你的慢性病用藥也很了解，藥品的交互作用也比較能掌握，要做抗病毒藥物的評估也比較快，所以正常醫療最快最方便。