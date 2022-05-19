台北市議員徐巧芯遭PTT網友指控，車輛違停紅線卻不給開單，徐巧芯聲稱應該都要先勸導，「徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁」。對此，徐巧芯強調，她5度請員警開單，但對方還是不願意開單，最後她只好離開。

PTT八卦版有網友以「北市巧芯議員違停不給開單」為題爆料，貼出一張限時動態照片，寫下議員稱「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們回去再講吧」，因此他沒有開單就讓她走了，反正之前開過的經驗「有開等於沒開」。

網友表示「本魯朋友在台北市當警察，今天下午雨很大，徐大議員的車直接紅線違停，正巧被辛苦巡邏的員警看到，不是檢舉，是直接看見，要開單的時候徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁，真是議員典範，議座議座得第一。」

對此，徐巧芯在臉書還原過程，今天在餐廳吃飯，車臨停在紅線，員警要來開單，她出去給證件，並且詢問員警：「請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？之前市警局是跟我說民眾人在現場，以勸導為主，不過沒關係，可能我沒弄清楚，之後我再問問看警察局相關規定，請你開單吧！」

徐巧芯指出，員警突然說自己不願意開單了，儘管她說「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做，拜託你！」，講了4次、5次，但他還是不願意開單，最後她只好離開。

徐巧芯表示，正打算詢問市警局，這種情況到底是怎麼回事，結果該員警就跑去八卦版「爆料」了。

徐巧芯說「我會請市警局調出監視器，並和該員警對質，是否我五度請他開單但他不願意。」