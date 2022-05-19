影》撞人拒攔查遭警「開10槍」爆胎 男國道失控衝路邊

高雄1名62歲吳姓男子今（19）開著休旅車撞擊他人車輛後，拒絕警方攔查一路逃逸，遭警方連開10槍，最後輪胎破裂，車輛在國道驚悚搖晃後停在路旁，後方緊跟的員警上前敲碎車窗、壓制逮人，密錄器影像曝光，男子在國道飆速後，突然失控停住，隨即在國道遭大批警力壓制在地、上銬帶回。

影片中該輛黑色休旅車被1輛警車、2輛警用機車追趕，疑似遭開數槍後，車身突然在國道上搖晃，接著衝到路旁停下，後方緊跟的員警則趕緊上前逮人，又再朝車底開槍，其他員警則到車頭怒吼「下車！」駕駛才遭數名員警壓制在地、上銬帶回警局。

吳男開休旅車撞擊車輛後，拒絕警方攔查一路逃逸，遭連開10槍，最後輪胎破裂停在路旁，後方緊跟的員警上前，打破車窗壓制逮人，密錄器影像曝光。（翻攝自記者爆料網）

吳男開休旅車撞擊車輛後，拒絕警方攔查一路逃逸，遭連開10槍，最後輪胎破裂停在路旁，後方緊跟的員警上前，打破車窗壓制逮人，密錄器影像曝光。（翻攝自記者爆料網）

警方表示，當時吳姓駕駛先在路竹區撞擊他人車輛，警方到場時吳男一度衝撞警車逃逸，後來逃到阿蓮區再度碰到警方攔查，吳男再度拒絕攔查，警方情急之下朝車輛輪胎射擊10槍，導致休旅車2個後輪與左前車輪破裂，但男子仍繼續逃逸上國道。

吳男最後在國道373.2公里失控停在路邊，警方逮到人後確認酒測值為零，判斷吳男因有多項前科，才拒絕攔查，詳細原因待警方進一步調釐清；警方還發現吳男另涉及19日3時12分許發生於苓雅區凱旋路段輕軌車道遭闖入案，全案詢後將依刑法毀損、妨礙公務、肇事逃逸與公共危險等罪送辦。