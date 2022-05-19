大陸外交部發言人趙立堅19日主持例行記者會，針對報導，18日美國國務次卿兼西藏事務特別協調員澤亞在印度會見「西藏流亡政府」領袖及部分藏人代表。澤亞辦公室稱，預計澤亞將於19日會見達賴喇嘛，並赴尼泊爾的藏人社區訪問。對此，趙立堅指出，所謂「西藏流亡政府」是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違反《中國憲法》和法律的非法組織，世界上沒有任何國家予以承認。

趙立堅表示，十四世達賴是披著宗教外衣的政治流亡者，他長期從事反中分裂活動，圖謀把西藏從中國分裂出去。西藏事務純屬中國內政，任何外國勢力不得干涉。美方設立所謂「西藏事務特別協調員」，是在干涉中國內政，中方堅決反對，從來不予承認。

趙立堅強調，美方應以實際行動恪守「承認西藏是中國一部分、不支持西藏獨立」的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，不得對達賴反中分裂活動提供支持。中方將採取必要措施，堅決捍衛自身主權安全和發展利益。