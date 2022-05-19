宏碁(2353)董事長陳俊聖日前在英國出差時，於當地確診。陳俊聖表示，英國對於確診這件事，已經不當一回事了；為了縮短疫程，他在英國一周吃了三次的韓國人蔘雞，以及補充維他命的發泡錠。

陳俊聖分享抗疫過程，他表示，在英國的行程到了第5天就確診，確診一開始時是喉嚨怪怪的，第二天更怪一點，第三天就喉嚨痛，第四天喉嚨更痛，到第五天喉嚨就突然不痛了，只是有點怪怪的，接著就愈來愈好。所以說，是第三天和第四天最不舒服，但沒有發燒，應該算是輕症。

在確診的過程中，為了補充營養，陳俊聖表示，一周吃了三次的韓國人蔘雞，補充高蛋白，以及維他命的發泡錠。經過休息和營養補充下，確診復原期縮短，並沒有延誤回台時間。

陳俊聖表示，英國對於確診這件事，已經不當一回事了，在英國戴口罩的人非常少，而在歐陸飛行的旅客也已經沒有測PCR。就算是從台灣到英國，下了飛機也沒有人管是不是確診，過海關時脫口罩確定本人也就過關了。在英國已經確診者的比率非常高，沒有得過的人反而是少。所以在英國當地對「確診」這件事一點都沒有恐慌。反而是，我打電話回台給台灣的醫生，醫生給的建議是，讓疫程過去，先不要回台灣增加台灣的醫療負擔。