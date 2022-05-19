新北市長侯友宜19日視察國中會考考場防疫演練，並一一詢問二類備用試場的準備情形。（季志翔攝）

國中教育會考將於5月21日登場，新北市長侯友宜今（19）日至光復高中視察考場模擬演練及準備情形，包括進入考場分流動線、人員管制、量體溫、啟用備用試場、試場開門窗與開啟冷氣模擬、中午使用防疫隔板用餐等，透過實際演練讓考生安心應試。侯友宜叮囑務必將考場防疫做到滴水不漏，讓考生順利完成會考，同時勉勵考生保持平常心好好考試，並做好自我防疫。

侯友宜特別透過視訊給居家學習的同學加油打氣，他說，疫情期間要守護健康又要學習不中斷很不容易，非常能體會學生的壓力、家長的不安，希望能盡最大力量守護市民健康，並期許同學在疫情挑戰下，做好防疫，也做好充分準備應試。

侯友宜表示，國中會考是人生中重要考試，雖有去年會考防疫經驗，但目前國內疫情嚴峻，仍不能輕忽，要求全部考場學校務必完成模擬演練、備妥防疫物資，包括進入考場分流動線、人員管制、量體溫、啟用備用試場、試場開門窗與開啟冷氣、中午使用防疫隔板用餐等，確保在兼顧防疫需求及不開放家長陪考情形下，考生可以順利完成考試，並祝福學生考上理想學校。

教育局長張明文表示，新北市為全國第二大考區，全市應考人數3萬764人，共開設29個考場學校、996間試場、274間預備試場。教育局與新北考區試務會召開多次會議研擬會考應變措施，各考場學校也與國中進行防疫小組會議，提供各項服務，陪伴孩子完成學習階段中重要里程碑。

教育局提醒，明天下午開放看考場但不開放家長陪同，僅考生及申請特殊應考服務家長可持准考證到考場認識環境，考試期間家長均不得進入試場，請務必遵守試場規則各項規定。