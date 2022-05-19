花蓮門諾健康管理中心開工動土，門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、總執行長張文信等人，感謝各界對門諾的肯定。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮門諾醫院籌建健康管理中心大樓，要提供更好醫療服務，今天開工動土。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

門諾醫療總執行長張文信強調，健康管理中心，完工後，帶給患者舒適的就醫環境。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮門諾醫院希望讓身障、長者、婦幼以及發展遲緩的孩子，能獲得更好的照護空間，籌畫多年，在美崙地區興建的健康管理中心大樓，今天舉行開工動土典禮，整棟建築經費約6.5億元，門諾自籌4.5億元，還不足2億元經費，門諾將持續尋各界支持與鼓勵，估計2024年底完工。

位於美崙民權路上到門諾健康管理中心，與門諾美崙總院相距不遠，基地面積近9000平方公尺，規畫地下2層、地上5層建物，完工將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等設施。

今天開工動土典禮，門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、總執行長張文信、副總執行長莊永鑣、院長吳鏘亮、東服中心副執行長郭應義等地方各界參與；縣長徐榛蔚說，這是花蓮醫療發展的重要里程碑，完工後對於花蓮整體的醫療佈建也將如虎添翼。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，門諾醫院是在社會大眾的捐助與期盼中所建立，門諾看到了更多的需要，積極投入失智照護、兒童早療、矯具義肢、吞嚥治療等服務。因此自2015年便提出健康管理中心大樓的興建計畫。

他說，隨著智慧醫療提升，健康管理中心大樓打造智慧建築，更朝向「WELL健康建築」的最高國際標準去量身打造，建築的空氣、光線、建材配備、噪音標準等，全面落實智慧、健康、永續，帶給患者最舒適的就醫環境。

門諾醫院表示，健康管理中心大樓，設計師更將花蓮名聞遐邇的太魯閣景觀意象融入其中，別具特色。此大樓工期約2年半，預估2024年底完工。